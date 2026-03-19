Meteo Torino – Prosegue fase di stabilità, nonostante una certa variabilità in vista: ecco le previsioni

Ritrovata stabilità in Italia

Le condizioni meteo appaiono nuovamente stabili e asciutte sostanzialmente in tutto il Paese in queste ore, a seguito di un miglioramento che ha visto l’esaurimento del maltempo che fino a quest’oggi ha investito l’Abruzzo e le aree interne del meridione. Instabilità che comunque non ha minimamente coinvolto Torino come vedremo, con temperature che in Italia rimangono su valori relativamente freschi o comunque leggermente inferiori alla media di riferimento, nonostante un lieve aumento rispetto alle precedenti 24 ore.

Previsioni meteo Torino oggi

La giornata odierna è stata contrassegnata da condizioni meteo visibilmente stabili e asciutte a Torino, nonostante addensamenti consistenti in transito nella notte. Cieli pressoché sereni si sono susseguiti da questa mattina e tali restano e resteranno nella serata corrente, coerentemente con quanto avviene anche sul resto del Paese. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i +6°C di minima e una massima prossima ai +19°C.

Spiccata variabilità in arrivo per domani

La giornata di domani venerdì 20 marzo, invece, sarà caratterizzata da una maggiore variabilità, con nuvolosità alternata più volte a schiarite a Torino. Le condizioni meteo, tuttavia, si manterranno relativamente stabili e asciutte, a differenza di ciò che avverrà su alcune regioni del sud. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve diminuzione nei valori massimi.

Sabato esordisce con cieli nuvolosi, con parziali schiarite in arrivo nella seconda parte

Cieli particolarmente nuvolosi caratterizzeranno la prima parte della giornata di sabato 21 marzo a Torino, con parziali schiarite in avanzamento dal pomeriggio. Le condizioni meteo, tuttavia, si manterranno ancora una volta relativamente stabili e asciutte, differentemente da ciò che avverrà sulle Alpi, con temperature che, in questo caso, subiranno un aumento nei valori minimi, a fronte della stazionarietà o persino della lieve e ulteriore diminuzione di quelli massimi.

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