METEO ROMA – Tempo STABILE tra CALDO e NUBI di passaggio; ecco le previsioni

Meteo Roma, tempo stabile

Buona domenica e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della capitale! Il weekend risulta decisamente stabile, grazie all’affermazione di un promontorio anticiclonico di matrice nord africana. La bolla d’aria calda si sta facendo sentire in particolare al sud e sulle due Isole Maggiori, mentre sul Lazio le nubi di passaggio riescono in parte a contenere l’aumento termico. Vediamo nel dettaglio che tempo ci attende sulla città di Roma oggi e nei prossimi giorni.

Domenica tra nubi di passaggio e caldo in aumento

Meteo Roma – L’erosione del campo anticiclonico sul suo bordo occidentale, sta favorendo l’intrusione di masse d’aria più umide in quota. Nonostante il tempo si manterrà stabile sulla capitale, i cieli tenderanno ad essere offuscati nelle prossime ore per i transito di stratificazioni medio-alte e per la presenza in atmosfera del pulviscolo sahariano, trasportato dal flusso meridionale. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Giugno proseguirà stabile ed estivo su Roma

Meteo Roma – Il mese di giugno sembrerebbe per il momento aver preso la strada della stabilità sul Mediterraneo centro-meridionale. L’alta pressione africana riuscirà infatti a garantire condizioni meteo stabili su Roma anche nel corso dei prossimi giorni, seppur con nubi ancora di passaggio. Il caldo tenderà ad aumentare ulteriormente, per un finale di giugno decisamente estivo, con valori superiori alle medie del periodo anche di 6/7°C durante la notte.

