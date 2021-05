METEO ROMA – Tempo uggioso su tutto il LAZIO e nuova PERTURBAZIONE in agguato nei prossimi giorni, ecco le PREVISIONI

Condizioni meteo sulla Capitale e in Italia

Buongiorno a tutti cari lettori del Centro Meteo Italiano e buon inizio di settimana! Stamattina i cieli su Roma sono piuttosto velati, grazie alla persistenza di un flusso umido alimentato da aria instabile proveniente dal nord Africa. Condizioni più stabili sul nord Italia ed in generale sull’Europa centrale dove prevale l’assenza di nuvolosità. Le condizioni meteo rimarranno stazionarie tra oggi e domani con assenza di fenomeni prevalenti su gran parte della penisola e su Roma, ma un peggioramento incombe sul nostro territorio. Dunque vediamo quali saranno le previsioni meteo per la settimana corrente!

Previsioni meteo di Roma per domani

Meteo Roma – Anche la giornata di domani su Roma sarà caratterizzata dal transito di nuvolosità, che tuttavia risulterà innocua: al mattino i cieli saranno poco o irregolarmente nuvolosi; nel corso del pomeriggio avremo maggiore nuvolosità sui settori centro-meridionali della regione, mentre il cielo splenderà sul Viterbese e sul Reatino; poco nuvoloso su Roma. In serata avremo una persistenza di velature, ma sempre in un contesto asciutto. Le temperature si attesteranno al di sotto delle medie, comprese tra 9°C e 20°C. I venti risulteranno deboli dai quadranti meridionali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Meteo Roma dopodomani

Meteo Roma – La giornata di mercoledì 5 maggio potrebbe tornare protagonista la pioggia: già dalle primissime ore del mattino un fronte perturbato in ingresso dal Tirreno potrebbe investire la nostra regione, con precipitazioni deboli-moderate anche su Roma. Nel pomeriggio le precipitazioni andranno ad esaurirsi gradualmente lasciando spazio a qualche apertura sul medio-alto Lazio. In serata maggiori aperture su tutto il territorio e stabilità diffusa. Le temperature subiranno un lieve incremento nei valori minimi (raggiungendo i 10-11°C), mentre le massime risulteranno stazionarie, comprese tra 20 e 21°C. La ventilazione risulterà debole-moderata dai quadranti sud/sud-est. Vediamo di tracciare una tendenza meteo per la settimana corrente.

CONTINUA A LEGGERE