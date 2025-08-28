Meteo Roma – Tempo verso un peggioramento, specie da domani con temporali ed anche un deciso calo termico

Situazione meteo a scala nazionale

Buon giovedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Ex uragano Erin che entra in azione anche sull’Italia portando un peggioramento delle condizioni meteo prima al Nord e poi anche al Centro-Sud, con piogge e temporali anche intensi e seguito da un calo delle temperature. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, giovedì 28 agosto

Giornata odierna con primi disturbi sul Lazio. Al mattino nuvolosità irregolare in transito sul Lazio centro-settentrionale con possibili isolati piovaschi, ampie schiarite sui settori meridionali. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con nuvolosità alternata a schiarite ma con precipitazioni scarse. In serata in arrivo le prime piogge sul Viterbese ed in graduale estensione nella notte sul resto del Lazio. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in rialzo su Roma e comprese tra i +23/+25°C della notte ed i +33/+34°C del pomeriggio.

Meteo Roma domani

Giornata di domani che vedrà un peggioramento sul Lazio. Tempo instabile sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione con piogge e temporali sparsi, localmente anche intensi con possibili grandinate e nubifragi. Maltempo in attenuazione tra la serata e la notte ma con ancora residui acquazzoni e temporali. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature in diminuzione su Roma e comprese tra i +21/+22°C della notte ed i +26/+27°C del pomeriggio.

Tendenza meteo sul Lazio

Nel corso della giornata di sabato maltempo in estensione anche al Sud, con residui fenomeni anche sulle regioni centrali. Attesi su Roma ancora dei possibili temporali nella prima parte di giornata. Miglioramento con ampie schiarite atteso invece entro domenica. Clima che si manterrà fresco, con minime anche sotto i +20°C e massime intorno ai +26/+28°C. Con l’arrivo della nuova settimana non escluso un nuovo peggioramento.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma stabile, ma con peggioramento entro il weekend. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!