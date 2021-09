METEO ROMA – TEMPORALI in arrivo nelle prossime ore, poi temporaneo miglioramento domani. Le PREVISIONI

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e buon inizio settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! Durante il weekend abbiamo assistito al transito di una saccatura atlantica che ha portato piogge e temporali sparsi sulle regioni settentrionali e fino a parte di Toscana, Umbria e Marche. Nella giornata odierna il campo di alta pressione presente sull’Italia centro-meridionale tenderà a cedere permettendo alle piogge di raggiungere le regioni centrali e nella seconda parte della giornata quelle meridionali. Vediamo a seguire le previsioni meteo per Roma.

Meteo Roma oggi

Meteo oggi – Giornata perturbata e instabile su Roma e su tutto il Lazio. Al mattino avremo cieli molto nuvolosi su tutta la regione con piogge e temporali che inizialmente interesseranno il Lazio settentrionale per poi traslare verso il Basso Lazio interessando tutta la regione entro fine mattinata. Nel corso delle ore pomeridiane persisteranno condizioni meteo instabili con cieli nuvolosi e acquazzoni o temporali isolati, specie nelle zone interne e sul Lazio meridionale. Tra la serata e la nottata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi su tutta la regione, con delle schiarite in arrivo sui settori settentrionali e cieli irregolarmente nuvolosi sul resto del Lazio. Temperature comprese tra i 22°C e i 27°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Previsioni meteo di Roma per domani

Meteo domani – Nella giornata di domani il fronte instabile sarà ormai scivolato verso sud e cosi le condizioni meteo su Roma e sul Lazio tenderanno a migliorare. Al mattino avremo tempo stabile e asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi per la presenza di nubi basse. Dalla tarda mattinata e nel corso delle ore pomeridiane formazioni di nubi a sviluppo verticale nelle zone interne e sul Basso Lazio con isolati acquazzoni o temporali associati. Stabile sul resto della regione con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Migliora in serata con fenomeni in esaurimento e cieli poco o irregolarmente nuvolosi specie nelle zone interne. Le temperature saranno comprese tra i 21°C e i 30°C. Vediamo di seguito la tendenza per la settimana.

