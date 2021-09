METEO ITALIA – svolta AUTUNNALE, il modello americano ci riprova per inizio OTTOBRE

Piogge e acquazzoni sparsi in estensione al Centro-Sud

Situazione sinottica che vede una vasta e profonda circolazione depressionaria tra Islanda e Isole Britanniche e un anticiclone delle Azzorre disteso verso il Mediterraneo. Dopo un weekend di intenso maltempo per le regioni settentrionali, condizioni meteo che oggi saranno a tratti instabili in Italia specie sulle regioni del Centro-Sud. Tra mattina e pomeriggio piogge e temporali sparsi soprattutto su Toscana, Umbria e zone interne del Lazio. Locali fenomeni anche su Friuli, Campania, Molise e Puglia settentrionale.

Correnti instabili negli ultimi giorni di settembre in Italia

Finale di settembre che non vedrà vere e proprio perturbazione sull’Italia ma le condizioni meteo saranno comunque a tratti instabili. Il cuore dell’anticiclone rimarrà infatti posizionato nei pressi delle Isole Azzorre interessando solo in parte l’Italia. Ecco infatti che tra Mercoledì e Giovedì i principali modelli mostrano il transito di un piccolo cavetto d’onda da nord-ovest verso sud-est. Questo potrebbe attraversare la nostra Penisola portando piogge e temporali sparsi il tutto in un contesto termico con temperature in media o poco al di sopra. Vera svolta autunnale a seguire?

Autunno ad un punto di svolta nel primo weekend di ottobre

La distanza temporale non è elevatissima per il prossimo weekend ma l’evoluzione meteo resta ancora altamente incerta e come abbiamo visto nelle ultime settimane colpi di scena dell’anticiclone sempre molto probabili. L’ultimo aggiornamento del modello GFS mostra comunque la discesa di una vasta circolazione depressionaria dal nord Atlantico verso l’Europa centro-occidentale. Tra il primo weekend di ottobre e l’inizio della prossima settimana non si esclude un affondo ben organizzato verso il Mediterraneo centrale con profondo minimo al suolo e condizioni meteo perturbate sull’Italia.

CONTINUA A LEGGERE​