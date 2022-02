METEO ROMA – Torna a splendere il SOLE sul LAZIO. Ecco le PREVISIONI per la SETTIMANA

Condizioni meteo a Roma e in Italia

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Osservando l’ultima immagine satellitare si può osservare come le condizioni meteo al centro-nord siano notevolmente migliorate a seguito del passaggio perturbato di ieri. Proseguono invece le precipitazioni al sud, dove quest’oggi si attendono piogge e nevicate fino a quote alto-collinari. Su Roma è tornato a splendere il sole ed il tempo sarà per lo più stabile per questa prima settimana di febbraio. Vediamo di seguito le previsioni meteo nel dettaglio!

Meteo Roma oggi

Meteo – Fronte freddo ormai allontanato verso sud-est, che lascerà in eredità residue nevicate sull’Appennino Ciociaro: al mattino tempo asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di di rilievo con cieli soleggiati su tutti i settori e qualche locale addensamento nelle zone più interne della Ciociaria al confine con l’Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutto il Lazio con cieli ovunque sereni. Temperature in calo nei valori minimi e in aumento in quelli massimi, comprese su Roma tra 6°C e 14°C. Ventilazione debole o moderata dai quadranti settentrionali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Previsioni meteo Roma per domani

Meteo domani – Giornata di domani pienamente soleggiata, sia al mattino che al pomeriggio su Roma e sul Lazio. In serata il tempo risulterà pienamente asciutto e i cieli saranno privi di nuvolosità grazie alla ventilazione prevalente dai quadranti settentrionali. Temperature previste in rialzo nei valori massimi ed in lieve calo nelle minime, comprese tra 2°C e 16°C. Venti ancora dai quadranti settentrionali, con intensità debole; vediamo la tendenza per il resto della settimana.