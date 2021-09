METEO ROMA – Torna l’ESTATE in questi giorni con SOLE e TEMPERATURE in aumento, ma le PIOGGE sono in arrivo.

Condizioni meteo sull’Italia

Buongiorno e ben ritrovati carie lettori del Centro Meteo Italiano! Primo giorno dell’autunno meteorologico che vede un miglioramento delle condizioni meteo sulla Penisola Italiana. Questo grazie all’allontanamento dell’area depressionaria dall’Europa centrale e una rimonta di un promontorio di alta pressione di origine africana sul mediterraneo centro-occidentale. Nel frattempo una goccia fredda di origine atlantica ha raggiunto la Penisola Iberica e continua il suo lento moto verso est. Vediamo dunque le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma oggi

Meteo Roma – Giornata quindi stabile su Roma e sul Lazio quella odierna. Al mattino avremo condizioni meteo stabili e asciutte su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni. Nel corso delle ore pomeridiane l’attività convettiva porterà un aumento della nuvolosità nelle zone interne del Lazio con possibili locali acquazzoni, specie sui rilievi del Reatino e Basso Lazio al confine con l’Abruzzo. Migliora in serata, con tempo ovunque asciutto e nuvolosità in dissolvimento, salvo delle velature in transito. Temperature in lieve aumento e su Roma saranno comprese tra i 16°C e i 31°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Meteo Roma domani

Meteo Roma – Nella giornata di domani le condizioni meteo continueranno ad essere stabili ma la goccia fredda atlantica inizierà a portare i primi disturbi. Al mattino avremo tempo stabile e asciutto su tutta la regione con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Nel corso delle ore pomeridiane arriverà della nuvolosità in transito che porterà i cieli ad essere poco o irregolarmente nuvolosi, ma con tempo che si manterrà asciutto. In serata non avremo variazioni di rilievo con nuvolosità in transito e tempo ancora asciutto. Le temperature tenderanno lievemente ad aumentare e su Roma saranno comprese tra i 17°C e i 32°C. Vediamo ora la tendenza meteo per i prossimi giorni.

