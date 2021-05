METEO ROMA – Transita una PERTURBAZIONE con qualche PIOGGIA, poi tendenza al miglioramento; ecco le previsioni

Meteo Roma, la situazione

Meteo Roma – Buona domenica e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della capitale! Dopo un avvio di weekend sostanzialmente stabile, le condizioni meteo hanno fatto registrare un peggioramento dapprima al nord e nelle ultime ore anche al centro-sud; la colpa è da imputare al passaggio di una perturbazione, collegata ad una saccatura distesa dall’Europa orientale sin verso comparto balcanico, lambendo anche l’Italia. Vediamo nel dettaglio che tempo ci attende sulla città di Roma.

Meteo Roma, oggi qualche pioggia

Meteo Roma – La giornata odierna si è aperta all’insegna dei cieli coperti sul Lazio con deboli piogge associate, per il transito di una debole perturbazione. Deboli piogge sono in atto anche sulla città di Roma, anche se con accumuli piuttosto modesti, con una temperatura attuale di circa +16°C. Nel prosieguo di giornata si avrà spazio per maggiori schiarite, ma permarrà il rischio pioggia sul basso Lazio e provincia di Roma; in città non si escludono residui acquazzoni pomeridiani, ma in rapido riassorbimento entro le ore serali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Domani tempo in miglioramento su Roma

Meteo Roma – Il fronte perturbato scivolerà rapidamente verso levante, determinando un miglioramento del tempo sul Lazio nella giornata di lunedì 31 maggio. Su Roma al mattino il tempo si presenterà stabile, con cieli al più poco nuvolosi. Nel corso delle ore pomeridiane, una blanda attività cumuliforme prenderà forma sui settori interni del medio-basso Lazio, con possibili locali acquazzoni o temporali; non si esclude un parziale coinvolgimento anche dei settori periferici meridionali di Roma, tempo asciutto in città. A seguire potrebbe arrivare l’anticiclone subtropicale, a portare un avvio di giugno dal sapore estivo.

CONTINUA A LEGGERE