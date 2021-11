METEO ROMA – Vortice CICLONICO ancora in azione con PIOGGE e NUVOLOSITA’ compatta. Le PREVISIONI per il LAZIO

Previsioni meteo di Roma

Salve e buon martedì cari amici del Centro Meteo Italiano! Dall’osservazione dell’ultima immagine satellitare si denota le presenza di nubi compatte sulle regioni del centro-sud, che stanno apportando piogge sparse. Un centro di bassa pressione situato ad ovest della sardegna continuerà ad insistere fino alla giornata di venerdì coinvolgendo specialmente le regioni del centro-sud. Anche su Roma dunque tempo perturbato a più ripetizioni. Vediamo di seguito le previsioni meteo nel dettaglio!

Meteo Roma oggi

Meteo – Al mattino avremo nuvolosità irregolare sul medio-basso Lazio con piogge sparse associate; al pomeriggio attese ancora precipitazioni sul Lazio e su Roma, con un coinvolgimento più diffuso del territorio regionale. In serata si rinnovano condizioni di maltempo specie sul litorale, mentre su Roma avremo nuvolosità irregolare. Tempo più asciutto nella notte. Le temperature risulteranno comprese tra 13°C e 21°C. I venti soffieranno con intensità debole o moderata dai quadranti settentrionali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Previsioni meteo di Roma per domani

Meteo domani – Per la giornata di domani, mercoledì 10 novembre è prevista una breve tregua dalle piogge. Al mattino avremo cieli poco nuvolosi su Roma e su gran parte della regione; nessuna variazione nelle ore pomeridiane con qualche addensamento in più sulle aree interne. In serata nuvolosità medio-alta in transito su tutti i settori ma sempre in un contesto asciutto. Attesi isolati piovaschi sulle zone litoranee nella notte. Temperature che subiranno un rinforzo sia nei valori minimi che in quelli massimi, comprese tra 14°C e 23°C. Ventilazione debole o moderata di direzione variabile. Vediamo la tendenza per il medio termine.

