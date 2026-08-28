Meteo Torino – Weekend di stabilità e bel tempo dopo il guasto odierno: ecco le previsioni

Italia tra il caldo e i temporali

La nostra Penisola risulta divisa in due tra il caldo intenso e i temporali a causa dell’avvicinamento di un cavo perturbato di natura atlantica sul Mediterraneo centrale. Le aree più settentrionali dello stivale sono alle prese con occasionali nubifragi e grandinate, mentre il centro-sud ha battuto alcuni record di caldo, raggiungendo picchi fino a +46°C in Sicilia. Qualche rovescio ha interessato in maniera parziale anche Torino, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Qualche debole rovescio ha raggiunto Torino nel corso della notte coerentemente con un più intenso peggioramento che ha investito e investirà anche nelle prossime ore soprattutto le aree più settentrionali della nostra Penisola. Le condizioni meteo rimarranno relativamente più stabili e asciutte sul capoluogo piemontese nelle prossime ore, con temperature che quest’oggi risultano comprese tra una minima verosimilmente provvisoria di +23°C e i +27°C di massima circa.

Stabilità e bel tempo per domani, con temperature in aumento

Nella giornata di domani sabato 29 agosto le condizioni meteo tenderanno a migliorare sulla nostra Penisola, con schiarite anche ampie in avanzamento a Torino. I cieli, pertanto, in città, risulteranno già dal mattino pressoché sereni e tali resteranno fino a sera. Le temperature, in questo contesto, sono attese in nuovo aumento nei valori massimi, al netto persino della diminuzione attesa per quelli minimi.

Nubi in transito per domenica, ma con tempo stabile e temperature estive

La giornata di domenica 30 agosto sarà caratterizzata dal transito costante di innocui passaggi nuvolosi, con cieli perlopiù poco o parzialmente nuvolosi a Torino. Le condizioni meteo, in ogni caso, si manterranno stabili e asciutte, con temperature che, in questo caso, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori attesi per le 24 ore precedenti, risultando al più in lieve aumento questa volta sia nei valori massimi che in quelli minimi, con clima di conseguenza estivo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.