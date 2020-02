METEO ROMA – WEEKEND con SOLE e TEMPERATURE PRIMAVERILI, poi arriva il MALTEMPO

ANTICICLONE IN RINFORZO SU ROMA, ATTESO UN WEEKEND DI BEL TEMPO

Si rinnovano condizioni meteo stabili su Roma anche in questo fine settimana; campo barico alto e livellato attorno ai 1030 hPa, ed atteso in ulteriore rinforzo nelle prossime ore, favorirà un weekend di bel tempo su tutta la Capitale, con cieli che risulteranno mediamente soleggiati. Attualmente splende il sole ovunque con temperature in questo momento di circa +8°C; durante le ore pomeridiane e serali si rinnoveranno condizioni meteo stabili e soleggiate per una giornata dal sapore primaverile. Bel tempo atteso anche nella giornata di Domenica, con cieli al più poco nuvolosi.

TEMPERATURE IN AUMENTO, CALDO ANOMALO

Masse d’aria miti per il periodo sono in arrivo in queste ore anche sul Lazio; le temperature, già di per se miti, subiranno un ulteriore aumento portandosi sensibilmente al di sopra delle medie stagionali. In particolare nella giornata odierna su Roma è previsto un valore massimo diurno di circa +16°C; Domenica 23 Febbraio valori termici compresi tra una minima di +6°C ed una massima di +17°C, mentre sarà Lunedì la giornata più calda, quando dopo una minima di +10°C, durante il giorno in centro città si potranno toccare i +20°C.

TEMPO STABILE SULL’ITALIA, TEMPERATURE IN DIFFUSO AUMENTO

Anche sul resto dell’Italia il campo è in deciso rinforzo per il sopraggiungere di masse d’aria decisamente stabili e miti per il periodo; valori barici attualmente di 1029-1031 hPa sull’Italia garantiscono condizioni meteo stabili su tutta l’Italia nel corso di questo fine settimana con cieli mediamente soleggiati; non mancheranno delle insidie su Liguria, coste tirreniche e Val Padana, ma si tratterà per lo più di nuvolosità bassa o di riduzioni di visibilità, innescate dall’elevata subsidenza in rinforzo nelle prossime ore.