Meteo Roma – Weekend nel complesso stabile sulla capitale; le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale
Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Campo barico mediamente livellato attorno ai 1020 hPa garantirà condizioni meteo mediamente stabili sul Lazio, seppur con qualche nube di passaggio. Prossima settimana nuovo impulso freddo verso l’Italia con tempo in parziale peggioramento ed ulteriore calo termico. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.
Previsioni meteo Roma oggi, sabato 27 settembre
Giornata di sabato 27 settembre che vedrà condizioni meteo stabili sul Lazio. Attesa una mattinata con tempo asciutto su tutta la regione, ma con nubi medio-alte a tratti compatte in transito sui settori meridionali della regioni, sino a lambire la capitale. Nel corso del pomeriggio insisterà la stabilità su tutto il Lazio con cieli sereni o poco nuvolosi sulla capitale. Stellato nottetempo. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature vicine alle medie del periodo su Roma e comprese tra i +14/+15°C della notte ed i +26/+27°C del pomeriggio.
Meteo Roma domani
Giornata di domenica 28 settembre all’insegna di una mattinata con tempo stabile su tutto il Lazio. Nel corso del pomeriggio attesa ancora stabilità diffusa con cieli sereni o poco nuvolosi su Roma. Stellato nottetempo. Ventilazione in rotazione dai quadranti settentrionali. Temperature in lieve calo nei valori massimi su Roma e comprese tra i +14/+15°C della notte ed i +25/+26°C del pomeriggio.
Prossima settimana al via stabile, poi possibile breve peggioramento
Meteo che si manterrà stabile sul Lazio e sulla città di Roma anche nella prima parte della prossima settimana con bel tempo tra lunedì e martedì. A seguire possibile un breve peggioramento per il passaggio di un impulso freddo con rischio acquazzoni nella giornata di mercoledì. Temperature in ulteriore calo.
Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.
Meteo su Roma stabile fino ad inizio settimana, poi rapido peggioramento con calo termico nella giornata di mercoledì. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!
Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.