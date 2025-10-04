Meteo – Weekend al via mediamente stabile, ma poi è atteso un veloce peggioramento

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata dall’allontanamento della saccatura fredda verso levante, mentre sull’Europa sud-occidentale è in atto un momentaneo aumento del campo barico, con valori livellati attorno ai 1020 hPa sull’Italia. In tal modo le condizioni meteo tendono verso un deciso miglioramento, ma il flusso umido perturbato principale tende a scendere gradualmente di latitudine, pilotando umide correnti sul centro Europa.

Weekend al via stabile, poi nuovo peggioramento su Triveneto ed Alpi

Campo barico in aumento sull’Italia con valori al suolo livellati attorno ai 1020 hPa e la concomitante attenuazione delle fredde correnti nord-orientali, favoriranno un avvio di weekend stabile. Giornata di sabato al mattino stabile su tutto il Paese, seppur con innocui addensamenti alti e sottili di passaggio al Nordovest, Sardegna e medio Tirreno. Nel corso del pomeriggio situazione meteorologica sostanzialmente invariata, salvo fenomeni sulle Alpi occidentali. Nel corso della sera tendenza al peggioramento anche sulla Liguria di levante con qualche goccia di pioggia. Nottetempo precipitazioni tra Triveneto, Liguria di levante ed Emilia con qualche pioggia in arrivo anche sul medio-basso Lazio.

Domenica veloce peggioramento al sud e settori adriatici

Domenica una saccatura nord atlantica transiterà sul centro Europa e Balcani, determinando un peggioramento anche su parte dell’Italia. Attese precipitazioni al mattino su Triveneto, Romagna, Campania, nord Toscana, Puglia garganica ed Umbria. Asciutto altrove, ma con nubi di passaggio. Nel corso del pomeriggio fenomeni attesi tra Puglia, Basilicata e settori tirrenici di Calabria e Sicilia. Ampie schiarite sul resto del Paese. Rapido miglioramento serale con fenomeni in attenuazione.

Temperature in ripresa, ma al di sotto delle medie del periodo

Temperature che torneranno a salire per l’attenuazione delle fredde correnti dai Balcani. Attesi valori massimi nella giornata odierna mediamente attorno ai +20/+22°C e fino a +25°C su Sardegna e sud Sicilia. Un calo è atteso domenica al nordest con valori non oltre i +16/+18°C, mentre sul resto del Paese oscilleranno attorno ai +22/+24°C con punte di +25°C su Abruzzo, Molise e sud Sicilia.

