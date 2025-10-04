Meteo Roma – Weekend al via con il sole, poi rapido peggioramento nella notte; le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale
Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Campo barico mediamente livellato attorno ai 1020 hPa garantirà condizioni meteo inizialmente stabili sul Lazio, ma dalla notte è atteso un rapido peggioramento sull’Italia per il passaggio di un veloce impulso Atlantico. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.
Previsioni meteo Roma oggi, sabato 4 ottobre
Giornata di sabato 4 ottobre che vedrà condizioni meteo stabili sul Lazio. Attesa una mattinata con tempo asciutto su tutta la regione e sole prevalente. Nel corso del pomeriggio insisterà la stabilità su tutto il Lazio con cieli sereni o poco nuvolosi sulla capitale. Nuovo aumento della nuvolosità dalla sera con piogge in arrivo nottetempo anche su Roma. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature al di sotto delle medie del periodo su Roma e comprese tra i +8/+10°C della notte ed i +21/+22°C del pomeriggio.
Meteo Roma domani
Giornata di domenica 5 ottobre all’insegna di una mattinata con nubi sparse su tutta la regione a cui potranno essere associate residue piogge sul basso Lazio. Nel corso del pomeriggio deciso miglioramento con tempo asciutto, seppur con residua nuvolosità di passaggio. Stellato nottetempo. Temperature in aumento su Roma e comprese tra i +14/+16°C della notte ed i +23/+24°C del pomeriggio.
Prossima settimana mediamente stabile
Meteo che volgerà verso una maggiore stabilità sul Lazio e sulla città di Roma nel corso della prossima settimana con bel tempo tra lunedì e martedì. Alta pressione che riuscirà a garantire una fase asciutta con ampio soleggiamento probabilmente almeno fino alla giornata di giovedì. Temperature in nuovo calo.
Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.
Meteo su Roma stabile ad inizio weekend, poi veloce peggioramento tra la notte e la prima mattinata di domenica. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!
Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.