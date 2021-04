METEO ROMA – WEEKEND uggioso e mite per il LAZIO: si avvia un mese di MAGGIO con tempo INCERTO

Situazione meteo Italia

Buongiorno e buon venerdì cari amici del Centro Meteo Italiano. La vasta saccatura presente sul vecchio continente si va ad approfondire sulla Penisola Iberica, determinando una breve ripresa del geopotenziale sull’Italia centro-meridionale. Correnti umide dai quadranti sud-occidentali continuano a scorrere verso la nostra penisola, portando condizioni meteo instabili al nord e parzialmente al centro. La saccatura tenderà poi a traslare verso est, portando un forte peggioramento delle condizioni meteo nella seconda parte della giornata di domani sulle regioni settentrionali. Andiamo a vedere le previsioni meteo per la città di Roma.

Meteo Roma, oggi cielo parzialmente nuvoloso e tempo asciutto

Meteo Roma – Dopo le piogge di ieri, le condizioni meteo sono migliorate sulla città di Roma e sul Lazio, grazie all’aumento del geopotenziale sull’Italia centro-meridionale. Nella mattinata odierna avremo cieli poco nuvolosi o con nuvolosità irregolare e tempo asciutto. Nelle ore pomeridiane avremo soprattutto nuvolosità alta, con cielo che si presenterà parzialmente nuvoloso o con delle velature. Temperature miti sulla citta di Roma con valori minimi di circa 15°C e massimi oltre i 20°C. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO SULLA CITTà DI ROMA CONSULTA IL NOSTRO SITO!

Previsioni meteo Festa del Lavoro

Meteo Roma 1 Maggio – Nella giornata della Festa dei Lavoratori la saccatura in moto verso est porterà ad un peggioramento delle condizioni meteo. Nella giornata di domani avremo cieli per lo più nuvolosi ma con tempo asciutto per la maggior parte della giornata. Possibili piogge in serata , con maggiore probabilità sul Lazio settentrionale. Temperature il ulteriore aumento, con valori massimi che arriveranno a sfiorare i 24°C. Andiamo a vedere le previsioni meteo per domenica, con uno sguardo sulla prossima settimana.