Meteo – Rovesci e qualche nevicata in arrivo sull’Appennino nelle prossime ore: ecco i dettagli

Anticiclone in sofferenza

L’Alta pressione attraverso una fase di forte difficoltà sulla nostra Penisola e sulle nostre latitudini, dovute ad un flusso atlantico costantemente sbilanciato verso il Mediterraneo ed il vecchio continente più in generale. Le condizioni meteo continuano a risultare pertanto perturbate anche nella giornata odierna sull’Italia, con piogge e rovesci che si concentrano principalmente sul medio Tirreno e sulla Campania, ma sconfinano anche sulle aree più interne del versante adriatico.

Allerta meteo della Protezione Civile

I rovesci che sconfinano in via perlopiù isolata sul versante adriatico apportano qualche nevicata sull’Appennino abruzzese a partire dai 1.300/1.400 metri. Il contesto perturbato generale aveva comunque indotto la Protezione Civile ad emettere un’allerta valida per oggi su alcuni settori dello stivale. Le temperature, in questo contesto, non risentono di significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Prossime ore ancora con maltempo

Le prossime ore vedranno l’insistenza del maltempo su alcune zone dello stivale, con fenomeni mediamente moderati e perlopiù sparsi. A fare i conti con l’instabilità sarà soprattutto la Campania, con sconfinamenti fin sulla Puglia e fenomenologia residuale sull’Abruzzo, con quota neve praticamente uguale a quella di questo pomeriggio. Qualche rovescio potrà attivarsi anche sulle aree occidentali della Sardegna e su quelle più meridionali della Sicilia.

Maggiore stabilità altrove con temperature stazionarie

Maggiore stabilità si registra e si registrerà invece altrove sulla nostra Penisola, con un miglioramento delle condizioni meteo che pertanto riguarderà il medio Tirreno, interessato nella prima parte della giornata odierna dal passaggio di alcuni rovesci. Tale miglioramento potrà essere associato anche al sopraggiungere di schiarite quantomeno parziali, con temperature che, tuttavia, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in lieve diminuzione.

