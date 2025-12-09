Meteo – Disturbi nuvolosi in aumento con qualche rovescio in arrivo nei prossimi giorni: i dettagli

Tempo stabile e asciutto nella stragrande maggioranza dell’Italia

La stragrande maggioranza dell’Italia osserva quest’oggi ancora condizioni meteo di stabilità e relativo bel tempo dovuti alla presenza di un campo di Alta pressione di origine azzorriano particolarmente invadente sul bacino del Mediterraneo centrale, che non manca di apportare qualche fenomeno nebbioso sulla Pianura Padana e nelle vallate interne tra la notte e le prime ore del mattino, così come gli scorsi giorni. Tuttavia, l’ingresso di correnti più umide dovuta ad un iniziale affondo perturbato sull’Europa occidentale determina il transito di nuvolosità a tratti anche consistente sulla Liguria, dove si è attivato qualche piovasco estremamente localizzato.

Prossime ore con stabilità confermata, ma ancora nubi in transito

Le prossime ore non vedranno il quadro meteorologico mutare sensibilmente rispetto a quanto già visto nel corso della giornata odierna. Le condizioni meteo pertanto rimarranno generalmente stabili e asciutte, nonostante il passaggio di nuvolosità a tratti anche consistente sulla Liguria che potrebbe determinare ancora qualche piovasco estremamente localizzato. Anche le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni, confermando a grandi linee i valori delle precedenti 24 ore e rimanendo di conseguenza superiori alla media di riferimento, in alcuni casi, anche di diversi gradi.

Nuvolosità in aumento sui settori ovest del Paese, ancora rovesci in Liguria nei prossimi giorni

I prossimi giorni vedranno l’ingresso di correnti via via più umide sul Mediterraneo occidentale che sortiranno qualche effetto collaterale anche sui settori più occidentali del nostro Paese, che vedranno un aumento anche significativo della nuvolosità. I passaggi nuvolosi, a tratti anche consistenti, potranno ancora determinare qualche rovescio sulla Liguria centro-orientale specie per la giornata di giovedì 11 dicembre, con clima sempre relativamente mite sullo stivale.

Miglioramento relativo in vista per venerdì

Un relativo miglioramento delle condizioni meteo è in vista sull’Italia per la giornata di venerdì 12 dicembre, quando il tempo tornerà ad essere generalmente stabile e asciutto e con qualche timida schiarita. Maggiore nuvolosità persisterà tuttavia proprio sull’alto versante tirrenico, con temperature che, in questo contesto, subiranno una lieve diminuzione con il passare dei giorni, in un contesto climatico che si mantiene sempre relativamente mite rispetto alle medie di riferimento.

