Meteo – Rovesci in esaurimento da una parte e nuovo peggioramento dall’altra in Italia: i dettagli

Tempo instabile su parte del Paese
Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola rimangono ancora instabili su una piccola parte del Paese e in particolare sulla Puglia, con fenomeni mediamente deboli o moderati. Nuvolosità in netto aumento invece si evidenzia sulla Sardegna e sui settori nordoccidentali, sintomo di un nuovo peggioramento in arrivo sullo stivale. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.
Maltempo in ingresso sulla Sardegna
Le condizioni meteo risultano in peggioramento in queste ore sulla Sardegna a causa dell’avanzamento di una saccatura depressionaria di origine polare marittima in progressione dai quadranti nordoccidentali. Sull’isola si attivano infatti i primi rovesci e occasionali temporali localmente anche intensi. Sul resto del Paese il tempo si mantiene ancora relativamente più stabile e asciutto.
Prossime ore con qualche debole rovescio sulla Liguria occidentale
Le prossime ore vedranno un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola che si tradurrà in nuvolosità sempre più compatta in avanzamento sui settori nordoccidentali, sintomo di un peggioramento comunque in arrivo. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo qualche debole rovescio potrebbe infatti raggiungere anche la Liguria occidentale nelle prossime ore, con neve sulle Alpi marittime, specie di sponda estera, a partire dagli 800/1.000 metri. Qualche fiocco potrebbe cadere anche sull’Appennino ligure occidentale a quote collinari.
Maggiore stabilità sul resto dello stivale
Le condizioni meteo si manterranno invece relativamente più stabili e asciutte sul resto dello stivale, nonostante l’avanzamento di nuvolosità sempre più consistente sulle regioni nordoccidentali, con miglioramento al sud. Le temperature, in questo contesto, continueranno a confermare i valori delle precedenti 24 ore, senza subire quindi significative variazioni e rimanendo comunque tutto sommato invernali, specie al nord.
Sono un appassionato di meteorologia fin dall'adolescenza, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e iscritto al corso di laurea magistrale in Politiche per la Sicurezza Globale: Ambiente, Energia e Conflitti.