Meteo – Rovesci in ingresso su alcuni settori del Paese nelle prossime ore, con nuovo peggioramento in arrivo: i dettagli

Tempo perlopiù stabile sull’Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono ancora in prevalenza stabili e asciutte, con le correnti umide che, tolto qualche debole e isolato rovescio, non hanno sortito effetti di rilevanza quest’oggi o almeno fino a questo momento. Nuvolosità in transito e spesso anche consistente riguarda soprattutto proprio i settori tirrenici, laddove si origina ad intermittenza qualche fenomeno. Le temperature non incorrono in variazioni di rilievo.

Fase instabile sull’Italia

E’ fin dall’inizio della corrente settimana che osserviamo sulla nostra Penisola condizioni meteo mediamente instabili, ad intermittenza, sui settori tirrenici, con l’ingresso di tanto in tanto di isolati e deboli nuclei di maltempo e tale situazione, come scritto in precedenza, interessa l’Italia anche nella giornata odierna. Questo a causa dell’attivazione di un flusso di correnti umido di stampo oceanico sul Mediterraneo, dovuto a sua volta dalla presenza di un profondo minimo di bassa pressione sulla Mitteleuropa.

Prossime ore nuovo peggioramento

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo tuttavia potrebbero incorrere in un nuovo peggioramento: stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo, le suddette correnti più umide potrebbero originare qualche rovescio debole o al più moderato sul Mar Tirreno centrale e in successivo spostamento verso est; tale evoluzione assicurerebbe maltempo sparso tra Toscana e Lazio in serata, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.