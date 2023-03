Meteo domani 9 marzo: molte nuvole sull’Italia ed anche qualche pioggia ma con clima mite

Al Centro: Al mattino cieli coperti con precipitazioni a carattere debole o moderato. Al pomeriggio molte nuvole ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli coperti; precipitazioni sparse attese nella notte. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Nord: Al mattino nuvolosità alternata a schiarite, con deboli precipitazioni sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio ancora tempo stabile con velature in transito su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma sempre con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Un lobo del vortice polare interessa l’Europa centro-settentrionale, con un minimo di pressione al suolo intorno ai 980 hPa sul Mar di Barents. Due profondi minimi di pressione al suolo sono invece presenti in Atlantico, uno di 975 hPa appena ad ovest delle Isole Britanniche ed uno fino a 960 hPa ad ovest delle Isole Azzorre. Anticiclone termico sulla Groenlandia con valori massimi al suolo fino a 1055 hPa. Correnti umide occidentali investono invece il Mediterraneo centrale portando nuvole e piogge sparse sull’Italia ma in un contesto termico piuttosto mite.

Previsioni meteo per domani, 9 marzo

Al Sud e sulle Isole: Al mattino deboli piogge su Campania e Molise, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio tempo più stabile ma in compagnia di nuvolosità a tratti compatta. In serata peggiora sulla Sardegna con piogge sparse, molte nuvole ma con tempo asciutto altrove. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.