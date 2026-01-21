Meteo – Rovesci residuali in arrivo in Italia nelle prossime ore con relativo miglioramento, ecco dove

Quadro meteorologico in graduale miglioramento

Il quadro meteorologico appare in graduale miglioramento sulla nostra Penisola rispetto a quanto osservato negli scorsi giorni e fino alle prime ore della notte odierna in particolare su Sardegna tirrenica e aree joniche di Sicilia e Calabria. In questi settori, infatti, i fenomeni appaiono in graduale attenuazione e, nel primo caso, in completo esaurimento. Tuttavia, il maltempo si è spostato su altre aree dello stivale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

I residui del ciclone Harry colpiscono il basso versante adriatico e la Basilicata

Quello che rimane del ciclone Harry colpisce in queste ore la Basilicata e il basso versante adriatico, con fenomeni localmente ancora intensi. Qualche rovescio residuale di debole o moderata intensità transita ancora su Sicilia e Calabria, mentre sul resto del Paese domina la relativa stabilità che, al nord, è accompagnata spesso da bel tempo, vale a dire da cieli pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi.

Prossime ore con maltempo più circoscritto

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo subiranno un ulteriore miglioramento sulla nostra Penisola, dove il maltempo risulterà tendenzialmente più circoscritto e maggiormente relegato al basso versante adriatico, con residui rovesci possibili in Basilicata. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, il miglioramento sarà confermato sulla Sicilia e sulla Calabria, dove i rovesci, qualora presenti, assumeranno per allora carattere isolato.

Relativa stabilità nel resto del Paese, con bel tempo al nord

Le condizioni meteo rimangono e rimarranno invece relativamente più stabili e asciutte sul resto del Paese, dove spirano correnti più fredde, ma anche più secche. La stabilità, al nord, si confermerà infatti spesso accompagnata da bel tempo, vale a dire con cieli pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

