METEO – STABILITA’ ai FERRI CORTI, MALTEMPO anche intenso in arrivo nelle PROSSIME ORE, ecco dove

Disturbi in aumento sull’Italia

Rispetto a quanto osservato negli scorsi giorni, le immagini satellitari testimoniano oggi un quadro meteorologico decisamente più nuvoloso sulla nostra Penisola, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, a causa dell’arretramento dell’onda mobile prefrontale di matrice africana che ha assicurato una prima parte di settimana piuttosto stabile e calda. Primi rovesci stanno già facendo ingresso sullo stivale in particolare su alcuni dei settori nordoccidentali.

Rovesci in Emilia Romagna e tra Liguria e Toscana

In queste ore è piuttosto evidente un peggioramento delle condizioni meteo sullo stivale che interessa però, per il momento, solo alcune delle aree nordoccidentali, con l’ingresso dei primi rovesci mediamente moderati tra Liguria e Toscana e sull’Emilia Romagna. Questo a causa della progressione di un cavo perturbato di natura atlantica che approfitta di fatto dell’arretramento del prefrontale precedentemente menzionato, con temperature che nonostante questo, ancora non subiscono significativi scossoni.

Nelle prossime ore atteso ulteriore peggioramento

Nel corso delle prossime ore tuttavia le condizioni meteo sono destinate ad un ulteriore peggioramento sulla nostra Penisola, con l’avanzata delle correnti perturbate di natura atlantica che innescheranno la formazione di nuovi fenomeni e intensificheranno alcuni dei nuclei già sviluppatisi in questa seconda parte di pomeriggio, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo.

Forte maltempo tra Toscana e Liguria e in Friuli Venezia Giulia in serata; rovesci sparsi al nord

I fenomeni incorreranno in un’intensificazione in serata in particolare nelle aree insistenti nei pressi del confine tra Toscana e Liguria, con forti piogge e temporali attesi nelle prossime ore. Piogge e temporali intensi che potranno interessare anche il Friuli Venezia Giulia, dove è pertanto previsto un peggioramento, mentre rovesci sparsi interesseranno altre aree del settentrione, come l’alta Lombardia e l’Alto Adige. Sul resto del Paese le condizioni meteo appariranno relativamente stabili e asciutte malgrado la nuvolosità (specie sulle regioni centrali), che inizierà a dirigersi verso il meridione.

