METEO – SCUOLE CHIUSE DOMANI in alcuni comuni d’ITALIA per ALLERTA MALTEMPO: ecco quali

Stop al maltempo solo temporaneo

Assistiamo oggi ad un deciso miglioramento delle condizioni meteo rispetto a quelle riscontrate ieri nella nostra Penisola, con tempo che si presenta stabile sulla stragrande maggioranza dello stivale fin da questa mattina. Tuttavia, qualche fiocco di neve ha interessato e continuerà ad interessare anche nelle prossime ore alcuni settori delle Alpi nordorientali (scopri quali). Tale pausa dal maltempo sarà comunque temporanea e già da domani mercoledì 3 novembre la situazione subirà significative variazioni.

Forte maltempo a partire da domani

L’autunno torna nuovamente alla riscossa: la progressione di una saccatura di origine nordatlantica in arrivo dai quadranti nordoccidentali rispedirà l’Anticiclone verso meridione, provocando una nuova ondata di intenso e prolungato maltempo. Tale peggioramento sarà visibile già dalla giornata di domani mercoledì 3 novembre e riporterà non solo probabilmente i nubifragi (specialmente tra basso Lazio e alta Campania), ma anche forti nevicate a quote di montagna.

Allerta maltempo diramata per domani

Il quadro meteorologico precedentemente illustrato ha attirato l’attenzione del Dipartimento di Protezione Civile che per domani mercoledì 3 novembre ha diramato un’allerta meteo di color arancione valida per alcuni settori italiani. A seguito della diramazione della predetta allerta, alcuni comuni della nostra Penisola hanno deciso per chiudere le scuole al solo scopo preventivo, nel prossimo paragrafo elencheremo quali sono.

