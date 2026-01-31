Meteo – Nuovo perturbazione arreca maltempo nel weekend su parte d’Italia

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un Anticiclone delle Azzorre defilato sul vicino Atlantico, mentre una seconda area altopressoria è presente tra Scandinavia e nord della Russia con valori al suolo sino a 1035 hPa. In tal modo, un corridoio perturbato si distende dall’Atlantico verso l’Europa, pilotando impulsi instabili anche sul Mediterraneo centrale con maltempo anche sull’Italia.

Oggi maltempo specie sulle due Isole Maggiori

Un vortice di bassa pressione agirà nella giornata odierna a ridosso della Sardegna. Weekend al via con una giornata di sabato caratterizzata da una mattinata con nubi in transito su tutto il Paese. Attese precipitazioni sulla Sardegna, anche temporalesche sui settori meridionali, ed ovest Sicilia; qualche acquazzone transiterà anche sui settori tirrenici tra Cilento e nord Calabria. Nel corso del pomeriggio insisterà il maltempo sulla Sardegna estendendosi anche a Sicilia e sud Calabria. Qualche fenomeno è atteso anche su Marche e coste tra basso Lazio e Campania. Nubi e schiarite sul resto del Paese. Tra la sera e la notte graduale miglioramento sulla Sardegna, salvo residui fenomeni sui settori sud-occidentali, mentre il maltempo interesserà Sicilia e Calabria. In arrivo deboli fenomeni anche su Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia. Neve sui rilievi mediamente dai 1000-1200 metri.

Domenica residui fenomeni su parte del sud

Ciclogenesi pari a 992 hPa in transito sul Mar Ionio determinerà residuo maltempo sulle regioni meridionali. Attese piogge e locali temporali specie sul nord Sicilia, Calabria, Basilicata e Salento. Ulteriore miglioramento serale, salvo residui fenomeni sui settori tirrenici di Sicilia e Calabria. Tempo asciutto sul resto d’Italia, salvo residui addensamenti al Nordovest e medio Adriatico.

Prima parte della prossima settimana con momentaneo miglioramento

Avvio della prossima settimana che farà registrare un momentaneo miglioramento sull’Italia con ampie schiarite tra mattino e primo pomeriggio, specie al centro-sud e Sicilia. Qualche fenomeno potrà attardarsi sulla Calabria tirrenica. Nuovo peggioramento dalla sera al Nordovest con nevicate nottetempo a bassissima quota tra Piemonte ed entroterra ligure.

