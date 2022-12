Meteo – Serie di perturbazioni in arrivo in Italia, con maltempo diffuso e neve. I dettagli

Condizioni meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Un centro di bassa pressione dispensa maltempo in Italia apportando precipitazioni anche intense sulla nostra penisola. Nel corso della giornata odierna avremo precipitazioni anche intense specie sui settori Tirrenici del centro dove non mancheranno acquazzoni e nubifragi. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo per oggi 10 Dicembre

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 10 Dicembre: AL NORD: Molte nuvole in transito per gran parte della giornata sulle regioni settentrionali ma con locali fenomeni solo su Romagna e Alpi orientali, nevosi oltre i 900-1000 metri. Peggiora dalla sera con precipitazioni soprattutto al Nord-Est e neve in calo fino a 500-700 metri. AL CENTRO: Giornata all’insegna del tempo instabile o perturbato sulle regioni del Centro con molte nuvole associate piogge e temporali, localmente più intensi sui settori tirrenici. Ancora precipitazioni sparse tra la sera e la notte. AL SUD E SULLE ISOLE: Molte nuvole al mattino sulle regioni del Sud con precipitazioni sparse generalmente di debole intensità. Tra pomeriggio e sera peggiora con temporali intensi su Campania, Calabria e Isole Maggiori.

Aria artica e neve a bassa quota da domani

Dalla giornata di domani, Domenica 11 Dicembre, aria più fredda in quota porterà instabilità specie sulle regioni del nord Italia, con possibilità di neve a quota via via più basse ; il calo termico si andrà ad estendere a seguire sul resto della penisola, dove permarrà la possibilità di neve a bassa quota per l’avvio della prossima settimana.

Serie di perturbazioni in vista per la prossima settimana

Aria fredda che come già detto in precedenza continuerà a confluire sul bacino Mediterraneo, portando un importante calo delle temperature sulla nostra penisola. I valori termici infatti, si andranno ad attestare fino a 6-8°C al di sotto delle medie del periodo. Nella giornata di martedì è atteso anche un peggioramento delle condizioni meteo, che dovrebbe interessare soprattutto il Centro-Sud. L’aria fredda presente porterà nevicate anche abbondanti, fino a quote collinari e basso collinari sulle regioni centrali e fino a quote collinari o alto collinari anche tra Molise, Campania e Basilicata. Più asciutto invece il Nord, ma con possibili isolate nevicate fino in pianura. Per saperne di più vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

