METEO – SERIE di TORNADO devastano la Florida, decine di case distrutte e BLACK-OUT: i dettagli

Maltempo di stampo invernale sull’Italia

Abbiamo assistito nel corso della giornata odierna a un peggioramento di stampo invernale sulla nostra Penisola, dovuto all’affondo di una saccatura di origine artica. Piogge e nevicate a quote via via più basse e fino in collina in particolare sull’Abruzzo sono imperversate nel pomeriggio, con rovesci comunque sparsi anche sul basso versante adriatico e sul meridione. L’inverno sembra prendersi una parziale rivincita sull’Anticiclone che per una settimana, prima di ieri, ha interessato l’Italia.

Maggiore stabilità al nord e centrali tirreniche

La traiettoria piuttosto orientale della saccatura artica spalanca le porte sulle regioni settentrionali e sul medio versante tirrenico all’ingresso di correnti settentrionali, più fredde sì, ma anche più secche. Queste determinano infatti condizioni meteo di relativa stabilità, accompagnata peraltro da cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi, ma con temperature che nonostante tutto si attestano su valori pienamente invernali in linea con la media del periodo o in alcuni casi anche al di sotto. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Serie di tornado si abbattono in Florida

In un solo continente due stagioni diverse: non è nemmeno una novità, ma fa sempre strano a sentirlo dire. Mentre infatti in Sud America è piena estate, con temperature da record registrate alcuni giorni fa in Argentina, negli Stati Uniti la situazione è ben diversa, con le correnti più fredde che scendono fino alle basse latitudini innescando fenomenologia estrema, degna forse del periodo autunnale. Una serie di tornado qualche giorno fa si è infatti abbattuta sulla Florida, provocando danni ingenti, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.