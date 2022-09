METEO SETTEMBRE – Mese ancora a SECCO, con TEMPERATURE più elevate? Ecco il possibile andamento

Situazione meteo attuale

Buon pomeriggio cari amici del Centro Meteo Italiano! Condizioni meteo in graduale peggioramento sulla nostra penisola: osservando l’ultima grafica sinottica si denota il cedimento di un promontorio d’alta pressione di matrice sub-tropicale, a favore dell’ingresso di correnti umide da occidente; questo grazie all’abbassamento di una profonda depressione ad ovest della Gran Bretagna. In queste ore qualche fenomeno sta interessando le regioni del nord Italia, ma anche quelle del centro e più tardi avremo fenomenologia organizzata specie al settentrione. Il maltempo troverà massima manifestazione nella giornata di domani, con fenomeni anche a carattere temporalesco sulle regioni del centro.

Domani maltempo sulle regioni del centro Italia

Tendenza meteo – Domani giovedì 8 settembre avremo pieno maltempo in Italia ed un progressivo calo delle temperature che torneranno ad attestarsi sulle medie del periodo al centro-nord: nel corso delle ore mattutine avremo temporali intensi sulla Lombardia, sulle regioni del Triveneto e sui settori Tirrenici centrali, mentre al sud avremo tanto sole nel corso delle ore diurne. Piogge sparse al pomeriggio ancora su Umbria, Marche, Romagna, con ancora acquazzoni e temporali su Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia. Dopo una breve pausa in serata, i fenomeni potranno manifestarsi nuovamente al nord Italia sulle regioni del nord, grazie all’insistente azione del flusso umido. La prima decade del mese di settembre, sta alternando fasi più miti a fasi piovose, ma cosa potrebbe accadere nel fine settimana? Andiamo a scoprirlo di seguito.

Tendenza meteo per il fine settimana

Anche il fine settimana non sarà esente dal maltempo: la circolazione depressionaria citata pocanzi, continuerà a muoversi verso l’Europa centrale, veicolando le correnti instabili verso il bacino Mediterraneo e verso l’Italia. In questo frangente potremo avere tempo incerto in Italia ed un calo delle temperature anche al meridione. Clima dunque più gradevole entro il weekend su tutta la penisola. Nell’ultimo paragrafo vediamo come potrebbe essere l’andamento meteorologico del mese di settembre, che potrebbe portare alla luce qualche sorpresa.

CONTINUA A LEGGERE​

Tendenza a lungo termine per settembre 2022

Tendenza lungo termine – Ci siamo lasciati alle spalle una delle stagioni estive più calde della storia recente (e non solo), per entrare finalmente nell’autunno meteorologico; questa stagione potrebbe esordire in maniera anomala sotto il profilo termico secondo il modello ECMWF: sull’Italia si denota un’anomalia di oltre +1°C specie sulle regioni del nord Italia e più contenuta al meridione. Per quanto riguarda le precipitazioni, si denota ancora un’anomalia negativa per quanto riguarda il centro-nord. In media invece le regioni meridionali, che potrebbero risentire di passaggi instabili e/o saccature perturbate in transito sul basso Mediterraneo. Seguite allora i prossimi aggiornamenti meteo per saperne di più.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.