METEO ITALIA – INTENSA PERTURBAZIONE verso il nord del Paese, a seguire nuova ONDATA di CALDO; i dettagli

Meteo Italia, la situazione sinottica

Meteo Italia – Buona domenica e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti gli affezionati lettori! Le condizioni meteo volgeranno verso un nuovo peggioramento su parte dell’Italia. Una vasta area ciclonica tra la Gran Bretagna ed il vicino Atlantico, piloterà nelle prossime ore una perturbazione sul nord Italia. Piogge e temporali, localmente intensi, sono attesi su diverse regioni settentrionali poi una nuova ondata di caldo raggiungerà gran parte del Paese per la prossima settimana. Vediamo nei dettagli la previsione meteo sull’Italia per oggi ed una tendenza per la prossima settimana.

Meteo domenica 4 luglio

Meteo Italia – L’alta pressione è in momentaneo indebolimento sul Mediterraneo centro-settentrionale. Osservando l’immagine satellitare molte nubi transitano in questo avvio di giornata al centro-nord, mentre sono ampie le schiarite sulle regioni meridionali. L’evoluzione meteo per la seconda parte di giornata vedrà un deciso peggioramento del tempo sul nord Italia con piogge e temporali anche intensi. Nubi alternate a schiarite sul resto d’Italia, con tempo estivo al sud e Sicilia. Generale miglioramento dalla notte con fenomeni in esaurimento su tutto il nord Italia.

Rischio nubifragi su parte del nord

La perturbazione in arrivo sul nord Italia porterà un consistente peggioramento del tempo. Come anticipato il tempo peggiorerà sensibilmente durante le ore pomeridiane, con fenomeni in arrivo su gran parte delle regioni settentrionali. I temporali potranno assumere carattere di forte intensità e non si escludono nubifragi tra Veneto, Lombardia e la parte nord dell’Emilia-Romagna; grandinate e forti colpi di vento potranno verificarsi durante i fenomeni più intensi. A seguire nuova ondata di caldo sull’Italia. Vediamo maggiori dettagli nella prossima pagina.

