METEO – Settimana di FUOCO con ONDATA di CALDO AFRICANO. TEMPERATURE oltre i 40°C. Vediamo quando e dove

Promontorio anticiclonico in espansione sul Mediterraneo

L’inizio della nuova settimana mostra un promontorio di alta pressione in espansione sul Mar Mediterraneo verso la Penisola Italiana. Allo stesso tempo l’area depressionaria presente sul Nord Atlantico a ridosso delle Isole Britanniche si va ad estendere verso la Penisola Iberica, iniziando a favorire il richiamo di aria calda dal continente africano verso l’Italia.

Tempo stabile e soleggiato tra la giornata odierna e quella di domani

Come appena accennato, in questo inizio settimana avremo una rimonta dell’alta pressione che porterà tempo stabile e soleggiato. Sia nella giornata odierna che in quella di domani sull’Italia avremo prevalenza di cieli sereni, con tanto sole e temperature in aumento. Qualche disturbo sulle regioni di Nord-Ovest, dove la depressione sulle Isole Britanniche spingerà aria umida che porterà nuvolosità in transito. Nella giornata di domani sarà possibile anche qualche pioggia sui settori alpini occidentali. Sempre dalla giornata di domani è in arrivo anche del pulviscolo di sabbia dal deserto del Sahara che andrà ad offuscare leggermente il sole a partire dalla Sardegna.

Saccatura atlantica in avvicinamento all’Italia

Stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli matematici, nelle giornate di mercoledì e giovedì la saccatura atlantica tenderà a muoversi verso levante, avvicinandosi verso l’Italia per poi transitare sulle regioni del Nord tra la serata di giovedì e la mattinata di venerdì. Questo porterà un peggioramento delle condizioni meteo, con nuvolosità in graduale aumento sulle regioni centro-settentrionali e la Sardegna, con piogge sui settori alpini e nella giornata di giovedì anche sul resto del Nord. Più stabile invece al Sud con prevalenza di cieli sereni. L’avvicinamento della saccatura spingerà aria ancora più calda dal continente africano verso il nostro Paese, con picco del caldo previsto proprio tra mercoledì e giovedì. Vediamo quindi le aree maggiormente interessate da questa avvezione calda e che temperature verranno raggiunte.

