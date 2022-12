Meteo – Settimana di maltempo sull’Italia ma con richiamo di aria più mite, possibilità di locali nubifragi

Temperature sotto la media in Italia

Buongiorno e buon inizio settimana cari amici del Centro Meteo Italiano. Come anticipato nei giorni scorsi, a partire dal weekend, l’aria artica scesa sull’Europa ha iniziato ad affluire sul Mediterraneo, portando un generale calo temperature. Avvio di settimana piuttosto freddo quindi sull’Italia, con valori termici sotto le medie su gran parte del Paese, anche di 6-8 gradi sulle regioni settentrionali. Temperature minime che questa mattina sono scese sotto lo zero su gran parte del Nord e nelle zone interne del Centro, con gelate diffuse.

Peggiora domani sull’Italia con neve anche a bassa quota

La presenza di un profondo vortice depressionario appena a nord delle Azzorre spinge un flusso di correnti umide verso l’Italia. Un minimo di pressione raggiungerà la Penisola Italiana entro la giornata di domani portando un peggioramento delle condizioni meteo soprattutto al Centro-Sud. Piogge e temporali che colpiranno soprattutto le regioni tirreniche, con fenomeni anche intensi specie tra Campania e Calabria. Possibilità di nevicate inizialmente anche a quote piuttosto basse sulle regioni centrali, inizialmente anche fin verso i 400-600 metri, ma in rialzo durante la giornata con neve solo in Appennino. Più asciutto invece al Nord, ma con la possibilità di isolate precipitazioni sull’Emilia Romagna con possibili fiocchi fino in pianura.

Serie di perturbazioni verso l’Italia con temperature in rialzo

Il vortice depressionario presente in Atlantico continuerà ad inviare impulsi instabili verso il Mediterraneo centrale anche nei prossimi giorni. Giornata di mercoledì che vedrà infatti un’altra ondata di maltempo al Centro-Sud, con possibilità di locali fenomeni a carattere di nubifragio tra Campania, Basilicata e Calabria. Nuovo peggioramento nella giornata di giovedì che interesserà invece soprattutto il Centro-Nord, con piogge, temporali e nevicate abbondanti sulle Alpi. Peggioramenti che comunque saranno accompagnati dal richiamo di aria più mite. Possibile miglioramento in vista del weekend.

Settimana di maltempo poi possibile ritorno dell’anticiclone in vista del Natale

Come appena visto, il maltempo accompagnato da aria decisamente più mite interesserà l’Italia nel corso della settimana. Quello che invece emerge da molti modelli è la possibile rimonta di un campo di alta pressione tra Europa e Mediterraneo proprio nella settimana che precedere il Natale, non ci resta dunque che aspettare e vedere quale sarà l’evoluzione meteo in queste due settimana che precedono le festività.

