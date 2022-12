Meteo – Squillo dell’Inverno: attacco di maltempo in arrivo in Italia con neve a bassa quota e finanche in pianura: ecco dove e quando

Miglioramento in atto, ma sarà temporaneo in Italia

A seguito di una notte e una mattinata di residuo maltempo per la nostra Penisola, le condizioni meteo stanno migliorando da questo pomeriggio a causa di un timido e lieve aumento di pressione sul Mediterraneo centrale, che tuttavia, come vedremo nel prossimo paragrafo, risulterà solo temporaneo. Tale miglioramento si inserisce in un contesto termico visto in calo soprattutto sulle regioni centro-meridionali, dove la rotazione della ventilazione ha permesso l’ingresso di correnti più fredde che spirano dai quadranti settentrionali.

Prossime ore nuovo lieve peggioramento

L’avanzata di una nuova depressione di origine atlantica nelle prossime ore, che progredisce in direzione est dalle Isole Baleari e pertanto si avvicinerà verso il nostro Paese, determinerà un peggioramento delle condizioni meteo in alcune aree della nostra Penisola (scopri quali), con fenomeni che si manterranno comunque mediamente deboli o moderati. Le temperature, inoltre, risulteranno comunque in calo rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Inizio settimana con qualche nota di maltempo, impulso artico per martedì

L’inizio della settimana subentrante e quindi la giornata di domani lunedì 12 dicembre sarà contrassegnata da qualche nota di maltempo che interesserà alcune regioni del sud e dovuta proprio al transito della suddetta depressione proveniente dalle Baleari. A seguire, a partire dalla giornata di martedì 13, un nuovo impulso artico con contributo polare sembra poter interessare l’Italia stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo e, principalmente, le regioni centro-meridionali, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Maltempo e calo termico con neve in collina in Abruzzo martedì; possibile parziale coinvolgimento dell’Emilia-Romagna con fiocchi finanche in pianura

L’ingresso di correnti più fredde nella giornata di martedì 13 dicembre determinerà un peggioramento delle condizioni meteo in Italia con calo termico che si tradurrà nell’arrivo del maltempo principalmente sui settori centro-meridionali del Paese. Fiocchi fino a 300/500 metri potranno interessare le zone interne della Toscana, con neve a 400/700 metri anche in Abruzzo, qui con fenomeni un po’ più intensi. Possibile un parziale coinvolgimento nel peggioramento anche dell’Emilia Romagna, dove i fiocchi, invece, potrebbero scendere fino in pianura. Tale previsione è ancora soggetta tuttavia a qualche cambiamento, vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

