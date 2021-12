METEO – Settimana di NATALE con ALTA PRESSIONE, ma FRONTE FREDDO in transito nei giorni centrali. La TENDENZA

Fase stabile sulla Penisola Italiana

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Come anticipato già nei giorni scorsi un vasto campo di alta pressione si torva esteso sull’Europa centro-occidentale e nei prossimi giorni si andrà a rafforzare con un robusto anticiclone sull’Europa centro-settentrionale e valori massimi al suolo fino a 1040 hPa. L’anticiclone potrebbe persistere su tale area per molti giorni, anche nella prossima settimana. Questo porterà tempo stabile anche in Italia, dove però a partire dal weekend sarà possibile anche l’arrivo di qualche impulso instabile. Vediamo dunque la tendenza meteo fino ai giorni di Natale.

Bel tempo su tutta la Penisola almeno fino a venerdì

Come abbiamo appena detto, l’Europa centro-occidentale si trova protetta un vasto campo di alta pressione, con anticiclone in rinforzo nei pressi delle Isole Britanniche. Questo porterà tempo stabile e cieli soleggiati anche in Italia, specie al Centro-Nord, ma con nebbie nelle vallate e nelle pianure ed un aumento dello smog specie in Pianura Padana. Le regioni meridionali saranno invece parzialmente interessate da delle correnti orientali o nord-orientali a causa di circolazione depressionaria presente tra Balcani e Turchia. Questo porterà dell’instabilità con possibili precipitazioni nelle zone interne di Molise, Campania, Puglia e Basilicata e neve fino ai 1200-1300 metri di quota.

Aria artica in arrivo nel weekend dai quadranti orientali

Gli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS confermano per il terzo weekend di dicembre l’anticiclone in rinforzo ancora più a nord, tra Isole Britanniche e Mare del Nord e lungo il suo bordo orientale scorrerà, in discesa dalla Scandinavia, una massa d’aria fredda di natura artica. Aria fredda che dopo aver raggiunto l’Europa orientale e i Balcani muoverà in azione retrograda verso ovest fino a raggiungere il Mediterraneo centrale. Questo porterà un crollo termico anche in Italia, con maltempo invernale al Sud e sulle regioni adriatiche. L’aria molto fredda potrà permettere ai fiocchi di scendere fino a quote piuttosto basse. Ma vediamo ora cosa ci aspetta per la settimana di Natale.

