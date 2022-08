METEO – SETTIMANA foriera di TEMPORALI, ma migliora nel WEEKEND con MALTEMPO residuo: i dettagli

Giornata prevalentemente stabile

Tolta la nottata particolarmente temporalesca soprattutto per la fascia tirrenica che va dalla Toscana alla Campania, con qualche danno e disagio registrato nel Lazio, le condizioni meteo sulla nostra Penisola sono apparse prevalentemente stabili dal mattino. Piogge e temporali localizzati o al più sparsi hanno comunque interessato soprattutto le zone interne del centro-sud, con temperature estive in lieve aumento rispetto ai passati giorni. Aumento più sensibile al sud dove si è attivato un richiamo di correnti più calde.

Prossimi giorni maltempo al nord, richiamo di correnti più calde al centro-sud

Nei prossimi giorni e fino ad almeno la giornata di giovedì 18 agosto le condizioni meteo sulla nostra Penisola appariranno divise a metà, con il maltempo che inizierà ad interessare le regioni nordoccidentali a partire da domani mercoledì 17 per poi estendersi al resto del nord per il giorno successivo. In serata non sono esclusi fenomeni anche sul medio Tirreno, con calo delle temperature al passaggio delle precipitazioni, tanto più marcato quanto più intenso sarà il maltempo.

Venerdì è il turno del settore adriatico

Il peggioramento prospettato per i prossimi giorni sarà causato dal transito di un cavo perturbato di natura atlantica sul Mediterraneo centrale. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo nella giornata di venerdì 19 agosto sarà la volta del versante adriatico, con piogge e temporali anche intensi soprattutto al nordest. Un calo delle temperature accompagnerà la fenomenologia, mentre nel weekend è atteso un miglioramento, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Weekend più stabile, ma non mancheranno temporali sulle grandi catene montuose

L’evoluzione sinottica suggerita dai principali centri di calcolo evidenzia un weekend probabilmente più stabile e asciutto con l’allontanamento del suddetto cavo perturbato, anche se non mancheranno eccezioni di maltempo che riguarderanno perlopiù le grandi catene montuose del Paese. La fascia litoranea dovrebbe mantenersi al riparo dalle correnti più instabili con bel tempo. Le temperature inoltre risulteranno estive, ma senza particolari eccessi, con caldo nella norma.

