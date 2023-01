Meteo – Settimana pienamente stabile, ma attenzione ad inizio Febbraio

Condizioni meteo in Italia

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede l’Italia lambita parzialmente da un campo d’alta pressione che si erge dalle Isole Azzorre fin verso una parte delle Isole Britanniche; in sede oceanica si raggiungono massimi di 1030 hPa. Un lobo del vortice polare si trova sulla Scandinavia, con valori di pressione al suolo fino a 970 hPa. Ultimi giorni di gennaio che vedranno ancora clima freddo a causa delle correnti dai quadranti settentrionali ma comunque in attenuazione, per la maggiore invadenza dell’anticiclone. Vediamo allora l’evoluzione meteo per questa giornata.

Previsioni meteo per oggi

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per la giornata odierna: Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nuvolosità irregolare in transito, deboli nevicate sulle Alpi orientali di confine. Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con ampie schiarite ovunque. In serata tempo stabile su tutti i settori con nuvolosità irregolare in transito. Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge tra Calabria e Sicilia, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio tempo stabile su tutti i settori con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno ovunque. In questi giorni saranno numerose le gelate che si registreranno anche sulle zone di pianura, ma come sarà l’avvio del mese di Febbraio?

Come sarà l’avvio del mese di Febbraio?

Tendenza meteo – Ultimi aggiornamenti dei principali modelli meteo che mostrano per i primi giorni di Febbraio condizioni meteo asciutte in Italia con temperature per lo più nella norma. L’alta pressione sull’oceano Atlantico dovrebbe infatti spingersi sull’Europa centro-occidentale a causa di un vortice polare più compatto con una vorticità molto accentuata sul comparto canadese. Attenzione però al freddo da est che potrebbe comunque interessare l’Italia portando clima freddo anche se mediamente secco.

Ipotesi affondo freddo in vista?

Dalla prossima settimana i principali modelli matematici, ipotizzano la possibilità dell’elevazione di un promontorio d’alta pressione dall’oceano atlantico fin verso la Scandinavia. Questa ipotesi porterebbe ad una retrogressione d’aria artico-continentale dapprima sui paesi dei Balcani e successivamente sull’Italia. Ancora elevata la distanza temporale per fornire ulteriori dettagli.

