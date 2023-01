Meteo – Giorni della Merla contrassegnati da generale stabilità e bel tempo, ma con clima invernale: i dettagli

Tempo stabile pressoché ovunque in Italia

Assistiamo nella giornata odierna a condizioni meteo di generale stabilità, con qualche rovescio che ha insistito in maniera perlopiù localizzata solo in Sicilia, per alcune aree della quale non a caso la Protezione Civile ha diramato un’allerta ieri. Il resto del Paese pertanto si caratterizza per l’assenza di fenomeni, con ampie schiarite in avanzamento soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Il clima rimane comunque invernale, con temperature allineate alla media del periodo.

Prossime ore generale stabilità, qualche possibile isolato e residuale rovescio

Alla base del miglioramento pressoché evidente delle condizioni meteo nella giornata odierna vi è un aumento di pressione sul Mediterraneo centrale, con un campo di Alta pressione che si estende su buona parte del mare nostrum. Ciò non impedisce tuttavia l’afflusso di correnti più fredde provenienti dai quadranti orientali sulla nostra Penisola, che sono le principali responsabili di un clima che resta invernale. Nelle prossime ore non si evidenzieranno variazioni significative del quadro meteorologico così presentato, con qualche possibile, isolato e residuale rovescio che potrebbe colpire ancora la Sicilia meridionale.

Giorni della Merla all’insegna della generale stabilità

Nel corso dei prossimi giorni le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola continueranno a rimanere generalmente stabili e asciutte, per effetto proprio di quel campo di Alta pressione che non impedisce comunque sull’Italia lo scorrere di correnti più fredde provenienti dai settori europei più orientali. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo pertanto i giorni della Merla si caratterizzeranno per la mancanza di fenomeni su gran parte o la totalità dello stivale.

CONTINUA A LEGGERE.

Clima resterà invernale in Italia

In virtù proprio del persistente afflusso delle correnti più fredde in arrivo dai quadranti orientali, nei prossimi giorni nonostante la generale stabilità, le temperature continueranno ad attestarsi su valori intorno alla media del periodo o al più lievemente oltre. Il clima resterà pertanto invernale nonostante la mancanza del maltempo. Tale fase potrebbe aprirne un’altra di prolungata stabilità, che segue, come spesso avviene negli ultimi tempi, una finestra di altrettanto prolungata instabilità, come osservato da quasi 2 settimane a questa parte.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.