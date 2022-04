METEO – Settimana PRIMAVERILE con TEMPERATURE anche oltre i 25°C su alcune regioni. Vediamo dove

Ancora instabilità in Italia con acquazzoni e temporali

Salve e buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede un campo di alta pressione in rimonta da sud-ovest verso il Mediterraneo mentre una circolazione depressionaria con aria fredda in quota è in transito sull’Europa centrale. Questa continuerà a portare condizioni meteo instabili sulle regioni settentrionali con piogge e acquazzoni sparsi e fenomeni anche a carattere di temporale tra pomeriggio e sera specie sui settori cento-orientali. Al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori le condizioni meteo risulteranno invece più stabili e con cieli soleggiati, salvo dell’instabilità pomeridiana sui settori appenninici.

Alta pressione in rinforzo porta maggiore stabilità Italia

Ultima settimana di aprile che vedrà un rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo e sull’Europa centro-occidentale, con l’anticiclone delle Azzorre in rimonta verso nord in Atlantico e valori massimi di pressione al suolo fino a 1035 hPa sulle Isole Britanniche. Questo porterà un miglioramento delle condizioni meteo su tutta la Penisola nel corso dei prossimi giorni, con tempo asciutto e cieli per lo più soleggiati ma con ancora della leggera instabilità pomeridiana su Alpi e Appennini, dove non si escludono dei fenomeni isolati.

Temperature in aumento con massime oltre i 20°C e picchi oltre i 25°C

Il rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo nel corso dei prossimi giorni, oltre a portare un miglioramento delle condizioni meteo sulla Penisola Italiana, porterà anche un aumento delle temperature favorito anche dall’ampio soleggiamento. L’aumento termico sarà evidente nei valori massimi soprattutto al Sud, sulle Isole Maggiori e sulle regioni tirreniche. Su queste regioni le temperature massime si aggireranno sui 22°C-24°C e si sfioreranno anche i 25°C in molte aree. Sulla Sardegna e sulla Sicilia i 25°C dovrebbero venire anche superati, con punte anche di 27°C-28°C specie sulla Sicilia meridionale e zone interne della Sardegna. Di seguito la tendenza meteo per il weekend del 1 maggio.

