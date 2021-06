METEO – SFURIATA di FULMINI TRAVOLGE l’India, ci sono 27 morti e 8 feriti, i dettagli

Anche oggi piogge e temporali, attualmente in esaurimento

Anche la giornata odierna così come le ultime è stata caratterizzata dallo sviluppo del maltempo pomeridiano. Un flusso perturbato continua ad azionari sulla nostra Penisola, ponendo le basi per la formazione di temporali termoconvettivi che colpiscono principalmente le zone interne del Paese. Tuttavia anche oggi si è verificato qualche occasionale sconfinamento sin sulle coste, specie su Lazio e Campania. Attualmente i fenomeni, benché ancora presenti, stanno incorrendo in una graduale attenuazione che si tradurrà in totale esaurimento entro fine serata.

L’estate si mostra in difficoltà in Italia

L’estate meteorologica, il cui inizio coincide ogni anno con il 1° giorno di giugno, differentemente dalla stagione astronomica, sembra non essere ancora cominciata sull’Italia. I primi 10 giorni di bella stagione sono stati infatti caratterizzati dal frequente e a tratti diffuso maltempo e solo da un paio di giorni di clima veramente estivo con generale bel tempo, nella settimana scorsa. Inoltre le temperature risultano al più in linea con il periodo, ma spesso anche al di sotto, specie nelle aree interessare dall’instabilità. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Violento maltempo in India

Il maltempo tuttavia non crea problemi solo alla nostra Penisola, dove negli ultimi giorni si sono segnalati diversi danni e disagi, per ultimi ad esempio in Calabria nel corso di questo pomeriggio. Piogge e temporali violenti creano diversi problemi anche in India. Tecnicamente non è una novità in quanto in concomitanza dell’estate subentra anche la classica stagione monsonica per la Penisola indiana e nazioni confinanti. Tuttavia, i temporali hanno presentato un’attività elettrica spiccata non esente da nefaste conseguenze, come vedremo nel prossimo paragrafo.

