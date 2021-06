METEO – MALTEMPO Calabria, violento NUBIFRAGIO a Castrovillari, diversi DISAGI e DANNI, i dettagli

Tempo instabile sulla nostra Penisola

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico hanno testimoniato quest’oggi condizioni meteo decisamente instabili sulla nostra Penisola e ancora una volta nel corso del pomeriggio, quando sono esplosi i temporali sulle zone interne del Paese. Occasionalmente anche quest’oggi vi sono stati sconfinamenti fin sulle zone costiere, specie su Lazio e Campania. Il miglioramento che va profilandosi in serata sarà tuttavia solamente temporaneo, in atteso della formazione di nuovi temporali attesi per domani venerdì 11 giugno.

L’Anticiclone avanza nel weekend, Italia divisa a metà

Nel corso del prossimo weekend l’Anticiclone tornerà ad espandersi verso settentrione, andando ad interessare le regioni centro-settentrionali della nostra Penisola, dove evidente sarà il miglioramento delle condizioni meteo con cieli perlopiù soleggiati. Diverso invece sarà il discorso per le regioni meridionali a causa della persistenza di una circolazione depressionaria sul settore balcanico, con i temporali che continueranno ad essere protagonisti (scopri in quali zone).

Maltempo in Calabria, nubifragio a Castrovillari

Nuclei temporaleschi si sono dunque abbattuti quest’oggi sui settori interni della nostra Penisola, in particolare su quelli centro-meridionali del nostro Paese. Alcuni di questi sono risultati particolarmente intensi con fenomeni anche a carattere di nubifragio. E’ quanto accaduto localmente in Calabria questo pomeriggio, in particolare a Castrovillari, colpita da un nubifragio che non ha esentato da conseguenze, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI CASTROVILLARI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.