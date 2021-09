METEO – SFURIATA di NUBIFRAGI si abbatte su Milano: voli DIROTTATI e TRAFFICO PARALIZZATO per ALLAGAMENTI

Maltempo nuovamente protagonista sull’Italia

Dopo una fase in cui l’Alta pressione di origine africana aveva garantito condizioni meteo di generale stabilità sulla nostra Penisola per la prima parte di questa settimana, un cavetto perturbato di natura atlantica è avanzato in direzione dell’Italia, portando un peggioramento progressivo che si è manifestato dapprima con un aumento piuttosto evidente della copertura nuvolosa, per poi sfociare in maltempo anche intenso nella giornata odierna.

Forti disagi in alta Toscana e non solo

Il maltempo nella giornata odierna ha colpito principalmente le regioni settentrionali e parte di quelle centrali a partire già dalle primissime ore della notte. E’ nella mattinata però che un violento sistema temporalesco si è azionato tra lo spezzino e il massese, provocando proprio su quest’ultime zone dei disagi relativi in particolare ad allagamenti e frane e la spiccata instabilità non si è fermata solo a interessare queste aree, come vedremo nel presente editoriale. Il tutto mentre in alcune zone del sud è praticamente estate, con picchi locali di temperatura fino a +36°C.

Forte maltempo con nubifragi si abbatte su Milano

Come accennato precedentemente, il forte maltempo non si è limitato a colpire solo le aree interposte tra la Toscana e la Liguria, ma soprattutto in serata violenti temporali e nubifragi si sono abbattuti anche in Lombardia e in maniera più marcata a Milano, dove diversi sono stati i disagi dovuti soprattutto agli allagamenti, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

