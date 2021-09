METEO – Violento NUBIFRAGIO ha colpito la zona italiana, notevoli DISAGI a Massa e Carrara con ALLAGAMENTI e FRANE

Un sistema temporalesco piuttosto intenso è transitato sull’alto versante tirrenico nella mattinata odierna, investendo in particolare la Liguria di levante e l’alta Toscana, dove la Protezione Civile aveva diramato per oggi un’allerta arancione . Quantitativi di pioggia notevoli si registrano in queste aree, considerato anche il breve lasso di tempo in cui sono caduti: fino ad oltre 60 millimetri (litri al metro quadro) a Santo Stefano di Magra (nello spezzino) e oltre 50 millimetri a Massa, dove si sono segnalati dei disagi, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Disagi, allagamenti e frane nel massese

Stando a quanto si apprende dal sito “voceapuana.com” diversi disagi sono stati registrati nel massese, in alta Toscana, a seguito dei violenti nubifragi mattutini. A Massa stessa un automobilista sarebbe stato liberato dai Vigili del Fuoco poiché rimasto intrappolato in un sottopasso ferroviario in via degli Oliveti. Acqua che ha peraltro travolto non solo un’abitazione a Bonascola, in Via Casilina, ma anche la palestra dell’Istituto Marconi-Galilei ad Avenza. In Lunigiana e in particolare a Zeri si sarebbe segnalata anche una frana. Il tutto sembra fortunatamente non aver avuto comunque risvolti negativi sulle persone, con la situazione che sta tornando alla normalità anche se un nuovo nucleo temporalesco sembrerebbe avvicinarsi a questi settori.