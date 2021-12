METEO – MALTEMPO INVERNALE in azione in ITALIA ancora nelle PROSSIME ORE con PIOGGE e NEVICATE, ecco dove

Fin dalle prime ore della giornata odierna, l’ingresso di correnti settentrionali più fredde ma più secche al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ha determinato in questi settori un miglioramento delle condizioni meteo, che va a scapito tuttavia del basso Tirreno e del medio-basso versante adriatico. Piogge e nevicate a bassa quota hanno infatti interessato principalmente queste aree dello stivale e nelle prossime ore tale quadro meteorologico troverà pressoché conferma stando a quanto prospettato dai principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo.

Fatto salvo per qualche eccezione riscontrabile ieri, quando la neve ha fatto la sua comparsa solo su aree di pianura circoscritte del nord Italia (in particolare di Emilia e Lombardia sudoccidentale), il maltempo si è infatti azionato principalmente sulle regioni centro-meridionali, dove ha portato e continua a portare piogge, temporali, ma anche neve a medio-bassa quota . Se tuttavia nella giornata di ieri questi si sono concentrati lungo i settori tirrenici, oggi l’instabilità abbracciare soprattutto quelli adriatici.

Sono ormai settimane che la nostra Penisola è interessata da condizioni meteo di frequente instabilità, dovute all’affondo di una serie che appare interminabile di perturbazioni. Per ultima, quella che sta interessando l’ Italia dalla giornata di ieri e che ha inizialmente riportato la neve su alcune pianure del nord, dopo quella che ha interessato settori più diffusi del settentrione all’ Immacolata , quando si registrò persino qualche disagio . Tuttavia il maltempo questa volta colpisce principalmente le regioni centro-meridionali.

Neve a partire dai 700/800 metri su medio adriatico, dai 900/1.100 sul basso adriatico e Campania interna, dai 1.100/1.200 metri sul basso Tirreno

Piogge e rovesci interesseranno dunque principalmente il medio-basso versante adriatico, con qualche sconfinamento atteso nelle zone interne della Campania, ma anche il settore tirrenico meridionale. La neve a cadrà a quote relativamente basse in alcuni casi, e in particolare sul medio adriatico (dove la quota si attesterà intorno ai 700/800 metri). Sul settore adriatico meridionale e Campania interna invece essa si attesterà intorno ai 900/1.100 metri, mentre dai 1.100/1.200 metri sul basso Tirreno. Rimane più asciutto e con clima comunque invernale sulle restanti aree del Paese.