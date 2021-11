METEO – Si SPALANCA un CORRIDOIO ATLANTICO verso l’ITALIA con MALTEMPO NO STOP, i dettagli

Torna il forte maltempo sull’Italia

L’affondo di una saccatura di origine nordatlantica verso il Mediterraneo centrale ha fatto sì che la pausa che si è osservata ieri nella maggior parte del territorio nazionale fosse piuttosto breve. Nella giornata odierna dunque assistiamo al ritorno del maltempo, con fenomeni anche particolarmente intensi e cumulati che superano i 100 millimetri nel casertano e nelle zone interne del beneventano. Piogge e temporali si concentrano principalmente al centro-nord, ma coinvolgono parzialmente anche il sud (per l’appunto Campania e Molise).

Prossime ore ancora nubifragi

I fenomeni anche molto intensi che si sono riversati nella prima parte di oggi sul casertano non hanno mancato di portare allagamenti e disagi ad essi connessi, soprattutto per quanto concerne la viabilità. Ma nelle prossime ore la situazione non sembra cambiare in maniera sostanziale, anzi: l’avvicinamento della perturbazione riacutizzerà la fase di maltempo con la formazione di nuovi violenti temporali e nubifragi che potranno colpire specifici settori del Paese (scopri quali).

Corridoio atlantico spalancato in direzione dell’Italia

Il ritorno del maltempo nella giornata odierna apre probabilmente una fase di prolungata instabilità sulla nostra Penisola che si confermerà anche nei prossimi giorni: stando infatti a ciò che prospettano i principali centri di calcolo, continueranno ad affluire sul Mediterraneo correnti più fresche e instabili di natura nordatlantica, che alimenteranno persistentemente condizioni atmosferiche perturbate. Vediamo quali saranno i settori principalmente interessati dall’instabilità nei prossimi giorni.

