METEO – Violenti TEMPORALI e NUBIFRAGI in arrivo in ITALIA nelle PROSSIME ORE, ecco le ZONE COLPITE

Giornata foriera di maltempo al centro-nord e parte del sud

Dopo una breve pausa che ha caratterizzato il clima e il tempo della nostra Penisola nella giornata di ieri, la progressione di una saccatura di origine nordatlantica in affondo verso il Mediterraneo centro-occidentale ha favorito il ritorno del maltempo, con una prima parte di giornata odierna marcatamente contrassegnata da piogge e temporali anche intensi al centro-nord e parte del sud, con accumuli che superano i 100 millimetri nel casertano e nell’interno beneventano. Nonostante la traiettoria occidentale, forte maltempo ha interessato anche alcuni settori del versante adriatico.

Disagi nel casertano a causa del maltempo

Precipitazioni così intensi soprattutto in un lasso di tempo così ristretto non hanno mancato di portato ovvi disagi sulle zone dell’alta Campania e del casertano, dove si sono registrati degli allagamenti che hanno innescato una sequela di disagi che hanno coinvolto principalmente la viabilità. Le temperature si presentano tipicamente autunnali sul nostro Paese, soprattutto nelle aree interessate dall’instabilità, ma si sono abbassate in tutto lo stivale.

Maltempo confermato per le prossime ore e con rischio nubifragi

Nel corso delle prossime ore la situazione non subirà sostanziali variazioni, anzi: la perturbazione continuerà ad avvicinarsi verso la nostra Penisola portando un’intensificazione e una riacutizzazione del maltempo. A quel punto dunque, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, saranno nuovamente possibili fenomeni intensi ed anche a carattere di nubifragio. Dove? Scopriamolo nel prossimo paragrafo.

