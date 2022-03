METEO – SICCITA’, in Emilia Romagna è tra le più GRAVI degli ultimi 20 anni; ecco tutti i dettagli

Peggioramento in atto sull’Italia nella giornata odierna

L’avvicinamento di una goccia fredda verso il nostro Paese che in questi giorni si è isolata sul Mediterraneo occidentale sta determinando nella giornata corrente un peggioramento delle condizioni meteo che tuttavia interessa settori circoscritti della nostra Penisola (scopri quali). L’Anticiclone di stampo peraltro africano che negli ultimi giorni aveva avvolto lo stivale si trova quindi costretta ad arretrare a causa della sempre maggior invadenza delle correnti più fresche e instabili in afflusso verso il Mediterraneo centrale.

Un weekend di maltempo è atteso sull’Italia

Nei prossimi giorni le condizioni meteo sono destinate solo che a peggiorare, in quanto la goccia fredda suddetta verrà assorbita da una saccatura di origine artica presente sul settore balcanico. Quest’evoluzione causerà un peggioramento con piogge più diffuse rispetto a quanto si riscontrerà oggi, ma che continuerà a non interessare ne le regioni centrali tirreniche ne tantomeno quelle settentrionali, dove andrà quindi ad aggravarsi la siccità, come vedremo nel presente editoriale.

Al nordovest alcune zone non vedono piogge da circa 100 giorni

Si è aperto un pattern piuttosto secco per le regioni nordoccidentali nel corso di questo inverno. Fin dalla metà di dicembre si assiste infatti ad un marcato deficit pluviometrico che interessa soprattutto i settori nordoccidentali e in particolare il Piemonte, dove alcune zone non vedono piogge da circa 100 giorni. Un po’ ovunque nel nostro Paese si registra un deficit pluviometrico a causa di una netta prevalenza dell’Alta pressione soprattutto nei mesi di gennaio e febbraio, che però in alcune zone risulta più marcato, come vedremo nel prossimo paragrafo.

