METEO – Siccità PREOCCUPANTE in ITALIA, piogge rinviate a data da destinarsi. Ecco perché

Buon pomeriggio cari amici del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede la rimonta anticiclonica a cui siamo stati soggetti che inizia a vacillare: sull’Italia è presente un’ampia coltre nuvolosa, con molto pulviscolo sahariano in sospensione. Molte nuvole in transito in Italia, sulle regioni del nord dove i cieli risultano coperti e con nuvolosità medio-alta sulle regioni del meridione. Fine settimana che vedrà un cambiamento delle condizioni meteo, grazie al ritorno dell’aria artica in Italia.

Weekend freddo in arrivo, la situazione sinottica

Meteo weekend – Situazione meteo destinata a mutare nel weekend come già anticipato nel precedente paragrafo: un campo d’alta pressione che raggiungerà i 1045 hPa si andrà ad instaurare sul nord Europa tra Gran Bretagna e Scandinavia. Questo permetterà un afflusso di correnti più fredde da est di matrice artica che potranno determinare non solo un calo delle temperature ma anche maltempo e nevicate al centro-sud. Al nord invece prosegue la siccità con assenza di piogge che sembra non sbloccarsi anche nel lungo termine.

Focus maltempo in Italia: neve e pioggia al centro-sud

Focus meteo – Con la giornata di domani faranno ritorno deboli precipitazioni sull’arco Alpino (con nevicate dai 1300-1600 metri) ma anche sull’Appennino centrale dai 1400 metri; qualche pioggia sarà possibile sulle regioni peninsulari meridionali e sulle Isole Maggiori. Con la giornata di sabato il maltempo sembrerebbe più consistente al meridione con fenomeni a tratti intensi su Sardegna, Sicilia e Calabria. Anche sull’Appennino meridionale potrà far comparsa le neve specie su Pollino, Sila e Aspromonte dai 1200-1300 metri. Resto delle penisola come anticipato che resterà a guardare con nuvolosità irregolare e temperature in graduale calo.

