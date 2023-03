Meteo – Spazio all’alta pressione, sole prevalente in Italia nei prossimi giorni con clima primaverile

Attuale situazione sinottica e sua evoluzione

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Nella giornata di ieri una saccatura depressionaria ha raggiunto il Mediterraneo portando un peggioramento delle condizioni meteo in Italia. Saccatura ancora in transito sul Mediterraneo centrale che porta residui fenomeni su alcune regioni. Ma da domani si allontanerà verso levante lasciando spazio alle rimonta di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale.

Residue precipitazioni in Italia con temperature in calo

Come abbiamo appena visto, condizioni meteo instabili continuano ad interessare alcune regioni italiane, accompagnate dall’ingresso di aria fredda dai quadranti settentrionali che porterà un calo delle temperature (su valori di qualche grado sotto le medie del periodo) e della quota neve. Ecco le previsioni meteo per oggi 15 marzo: Al Nord: Al mattino residue piogge sparse su Emilia Romagna e Pianura Padana orientale con neve in Appennino fin verso gli 800 metri, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio residui fenomeni sulla Romagna, asciutto altrove con ampi spazi di sereno. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni e qualche velatura in transito. Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge sparse e neve in Appennino oltre i 1100-1300 metri, sole prevalente sulle regioni tirreniche. Al pomeriggio ancora fenomeni su in Abruzzo con neve fin verso i 1000 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata residui fenomeni ancora in Abruzzo con quota neve in calo fino a 700-1000 metri, asciutto altrove con delle velature in transito. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi su settori Peninsulari e Sicilia settentrionale, asciutto sulla Sardegna e resto della Sicilia. Al pomeriggio ancora fenomeni possibili specie sulle regioni Peninsulari con neve oltre i 1000-1400 metri, asciutto sulle Isole Maggiori con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata residue precipitazioni su Molise, Puglia e Calabria. Neve in Appennino oltre gli 800-1200 metri.

Stabile nei prossimi giorni con temperature in aumento

Nel corso dei prossimi giorni, con la saccatura che si allontana verso est e la rimonta di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale, le condizioni meteo tenderanno verso un miglioramento su tutta la Penisola, con cieli per lo più soleggiati da Nord a Sud. Temperature ancora sotto la media del periodo nella giornata di domani, ma in graduale aumento, portandosi già in media o anche al di sopra già nella giornata di venerdì. Condizioni meteo stabili che dovrebbero persistere fino al weekend, quando però delle correnti umide sud-occidentali porteranno della nuvolosità in transito al Nord e su parte del Centro. Temperature in ulteriore aumento nel fine settimana, specie al Sud, dove avremo valori anche di 4-5 gradi sopra la media del periodo.

CONTINUA A LEGGERE​

Tendenza meteo: seconda parte di marzo che dovrebbe vedere ancora un flusso umido piuttosto ondulato

Principali modelli che mostrano per la prossima settimana una situazione sinottica che dovrebbe vedere ancora una serie di profonde circolazioni depressionarie tra Atlantico e Scandinavia. Alle latitudini mediterranee promontorio anticiclonici potrebbero essere intervallati da perturbazioni in arrivo dall’Atlantico che potrebbero portare dei rapidi peggioramenti meteo. Non si esclude dunque una seconda parte di marzo ancora all’insegna di questa alternanza tra piogge e pause asciutte tipicamente primaverile per altro.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.