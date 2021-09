METEO – SPRINT dell’ANTICICLONE, in arrivo STABILITA’ e BEL TEMPO con solo locali eccezioni, ecco dove

Tempo in prevalenza stabile sulla nostra Penisola

E’ da qualche giorno che assistiamo sulla nostra Penisola a condizioni meteo via via sempre più stabili e la stabilità in particolare è da ieri che mostra una certa predominanza al maltempo. Le correnti perturbate che hanno causato spiccata instabilità e la formazione di ben 7 trombe d’aria al nord che hanno causato danni ingenti, hanno definitivamente abbandonato il nostro Paese, spostandosi verso il settore balcanico e favorendo un’elevazione dell’Anticiclone sull’Italia.

Locali eccezioni di maltempo sulle zone interne della Sicilia

Tuttavia, la presenza di correnti più umide e instabili nel Mediterraneo favoriscono l’intrusione di queste stesse correnti sulle aree più meridionali della nostra Penisola, per alcune delle quali era oggi vigente un’allerta meteo della Protezione Civile. Soprattutto nel corso del pomeriggio infatti radar e satellite meteorologico hanno evidenziato la formazione e lo sviluppo di rovesci o temporali estremamente localizzati sulle zone interne della Sicilia.

Prossime ore verso un miglioramento

L’elevazione dell’Anticiclone africano tuttavia continuerà ad interessare la nostra Penisola anche nelle prossime ore e, grazie a questa evoluzione e al fatto che l’energia prodotta dall’irraggiamento solare necessaria alla formazione di questi fenomeni verrà meno a causa del tramonto, le condizioni meteo andranno verso un miglioramento. Le precipitazioni andranno incontro dunque ad un esaurimento, con il tempo che tornerà stabile pressoché ovunque. E nei prossimi giorni quali sono le prospettive?

