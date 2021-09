METEO – Ancora PIOGGE e TEMPORALI in arrivo in ITALIA, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

L’intrusione di correnti più fresche e instabili nel Mediterraneo provocheranno qualche eccezione di maltempo per la giornata di domani mercoledì 22 settembre, malgrado la spinta dell’Anticiclone africano verso l’ Italia . Piogge e temporali potranno infatti interessare, soprattutto nella prima parte di giornata, le aree dello Stretto di Messina con fenomeni relegati quindi alle zone tra il messinese e il reggino. Più stabile altrove e con temperature gradevoli. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Le condizioni meteo tornano a risultare generalmente stabili sulla nostra Penisola dopo che nel corso del pomeriggio rovesci e temporali si sono formati e sviluppati in alcune zone della Sicilia, in particolare tra messinese e catanese. Il miglioramento è provocato anche da una nuova spinta dell’Anticiclone africano, che segue una fase di spiccato maltempo che ha interessato in particolare il nord nel weekend, dove si sono registrati ingenti danni a causa di una serie di trombe d’aria .

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Mercoledì 22 settembre 2021:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto.