METEO – SQUILLO dell’INVERNO con FREDDO e NEVE a BASSISSIMA QUOTA in arrivo in ITALIA, ecco quando e dove

Neve fin sui 200/300 metri in Basilicata, localmente fino in pianura in Puglia

Un peggioramento delle condizioni meteo raggiungerà nella giornata di domani lunedì 24 gennaio l’Abruzzo e, in maniera sparsa, il meridione. Mentre per quanto concerne l’Abruzzo la quota neve si attesterà a partire dai 600/700 metri, al meridione risulterà decisamente più bassa. In particolare in Basilicata, dove si attesterà fin sui 200/300 metri e localmente anche più in basso, specie con l’avanzare della serata. Stesso discorso si può fare per la Calabria, mentre in Puglia isolati rovesci potrebbero assumere carattere nevoso fino in pianura, tra la sera e la notte. Le precipitazioni in generale saranno comunque deboli o moderate. Più asciutto e relativamente più stabile al nord e restanti aree del centro non menzionate, dove il clima si manterrà comunque invernale.